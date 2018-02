POL-FR: Freiburg-Stadtgebiet: 2. Meldung zu "Gebäudebrand in der Schiffstraße" - Drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ärztlicher Behandlung - Brandursache bislang unklar

Freiburg (ots) - STADTKREIS FREIBURG

Nach dem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt von Freiburg (Schiffstraße) am Montagvormittag (26.2.2018) wurden drei Personen wegen möglicher Rauchgasvergiftungen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es handelt sich um zwei Erwachsene und ein Kind. Von schweren Verletzungen ist nicht auszugehen.

Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache im Keller des Gebäudes ausgebrochen, worauf gegen 11.20 Uhr Polizei und Rettungskräfte alarmiert wurden. Mehrere Hausbewohner wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert, drei Personen konnten über eine Drehleiter der Feuerwehr zur Sicherheit ins Freie gebracht werden.

Da die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle hatte, konnte ein Ausdehnen über den Kellerbereich hinaus verhindert werden. Dadurch dürfte der Sachschaden auch nicht allzu hoch sein.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange.

Stand: 26/02/2018 - 15.25 Uhr

ERSTMELDUNG:

+++ Gebäudebrand in der Schiffstraße - Menschen mit Drehleiter gerettet - Straßen gesperrt +++

Aktuell läuft in der Schiffstraße nach einem Gebäudebrand ein größerer Einsatz. Der Brand ist mit einer starken Rauchentwicklung verbunden. Die Feuerwehr brachte mehrere Menschen mittels Drehleiter in Sicherheit. Die Brandbekämpfung dauert an. Die Schiffstraße ist momentan gesperrt. Weitere Informationen folgen.

