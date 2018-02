POL-FR: Zell im Wiesental: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 317 - starke Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots) - Zu drei Verletzten und zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen führte ein Verkehrsunfall am Montag gegen 11:00 Uhr auf der B 317 bei Zell im Wiesental. Ein 80 Jahre alter Audi-Fahrer war auf der Bundesstraße in einer starken Linkskurve im sogenannten "Wühre Loch" nach rechts in den Grünstreifen geraten. Nachdem er einen Leitpfosten touchiert hatte, lenkte er zu stark dagegen. Das Heck des Audis drehte sich ein und der Wagen rutschte quer in den Gegenverkehr. Dort prallte der Audi in einen VW Golf, der noch gegen eine Leitplanke gedrückt wurde. In dem mit vier Personen besetzten Golf verletzten sich drei Insassen, zwei Erwachsene im Alter von 37 und 60 Jahren und ein 5 jähriges Kind. Die 31 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt, so wie auch der Unfallverursacher. Der Rettungsdienst war im Einsatz und brachte die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser. Bis zur Bergung der schwer beschädigten Autos musste die Straße immer wieder kurzfristig gesperrt werden. Infolge dessen kam es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen, bis die Straße gegen 12:45 Uhr wieder komplett frei war. Der Schaden an den Autos dürfte sich auf insgesamt ca. 18000 Euro belaufen.

