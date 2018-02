POL-FR: Neuenburg: Mit 205 km/h bei erlaubten 120 km/h - 35 jähriger gestoppt

Freiburg (ots) - Dass Geschwindigkeitsvorschriften auch nachts gelten, wurde einem 35 Jahre alten Mercedes-Fahrer in der Nacht zum Montag von der Autobahnpolizei nochmals vor Augen geführt. Er war gegen 00:40 Uhr auf der A5 unterwegs und geriet Höhe Neuenburg im dortigen 120km/h-Bereich ins Visier einer Polizeistreife, die die Geschwindigkeit mit einem Lasermessgerät überwachte. Dieses zeigte eine Geschwindigkeit von 212 km/h an. Abzüglich der Toleranzen verbleibt eine Überschreitung um 85 km/h. Die Gliederung des Bußgeldkataloges hört bei einer Überschreitung um über 70 km/h auf. Hier sieht der Regelsatz ein Bußgeld von 600 Euro, 2 Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot vor. In dieser Nacht wurden noch vier weitere Verstöße geahndet. Hier lagen die gemessenen Geschwindigkeiten zwischen 150 und 167 km/h.

ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell