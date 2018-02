POL-FR: Waldkirch: Unfall und zweifacher Totaschaden

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Freitagnachmittag (23.2.2018), gegen 14.30 Uhr, verließ eine Autofahrerin die B 294 an der Abfahrt Waldkirch-West. Als sie nach rechts in Richtung Waldkirch abbiegen wollte, übersah sie offensichtlich eine von links herannahende und vorfahrtsberechtigte andere Autofahrerin. Bei der Kollision der beiden Autos entstand Totalschaden, insgesamt geschätzt auf ca. 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

rb / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell