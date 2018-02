POL-FR: Rheinfelden: Fußgänger springt absichtlich vor Auto - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Offensichtlich absichtlich sprang am Sonntagmittag ein 21 Jahre alter Mann in der Beuggener Straße vor ein Auto und wurde dabei leicht verletzt. Noch bevor die Polizei an der Unfallstelle ankam, rannte der Fußgänger über ein Feld davon. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser in Nollingen angehalten werden. Er hatte leichte Verletzungen an der Hüfte. Da sich der Verdacht ergab, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Nach Einschätzungen des 57 Jahre alten Autofahrers und einer Zeugin sei der Mann absichtlich vors Auto gelaufen, was auch durch Äußerungen des Mannes nach dem Unfall bestätigt worden sei. Von diesen wollte nun der Verunfallte im Beisein der Polizei nichts mehr wissen. Er habe, so seine Angaben, die Straße überqueren wollen und das Auto übersehen. Die Ermittlungen dauern an.

