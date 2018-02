POL-FR: Todtnau: Haschischbrocken fällt bei Polizeikontrolle aus der Tasche

Freiburg (ots) - Als drei junge Männer am Sonntagabend einen Streifenwagen am Busbahnhof erblickten, verbargen sich zwei gleich hinter dem dortigen Kiosk, um nicht gesehen zu werden. Diese Aktion erregte die Aufmerksamkeit der Polizisten und die Männer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren wurden einer Kontrolle unterzogen. Im Verlauf fiel einem 18 jährigen ein Haschisch-Brocken aus seiner Jackentasche. Während die Durchsuchung der Männer ansonsten nicht zum Fund weiterer Drogen führte, entdeckten die Beamten in einer Zigarettenschachtel am Boden etwas weiter weg noch ca. 10 Gramm Haschisch frisch verpackt in Frischhaltefolie. Natürlich wollte von den Dreien keiner etwas damit zu tun haben. Die Ermittlungen werden fortgeführt.

ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell