POL-FR: Bad Säckingen: Streit zwischen zwei Autofahrer - Unfall beim Wegfahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen stritten sich im Bad Säckinger Industriegebiet zwei Autofahrer so lange, bis beide Autos beschädigt waren. Diesem Vorfall vorausgegangen war ein Verkehrsgeschehen in der Jurastraße, das die Gemüter der beiden Autofahrer zum Kochen brachte. Jedenfalls hielten sie gegen 10:50 Uhr in der Straße "Im Grütt" vor einem Geschäft an. Es kam zum verbalen Schlagabtausch, wobei sich besonders der Fahrer eines grauen Mercedes-Kombis mit französischen Kennzeichen in das Geschehen hineinsteigerte. Dieser ging laut fluchend zu seinem Wagen zurück, stieg ein und gab Vollgas. Dabei fuhr er dicht an seinem 29 Jahre alten Kontrahenten vorbei und berührte dessen offen stehende Autotür. Der Opel des Kontrahenten wurde beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei über 1000 Euro liegen und somit über dem Zeitwert dieses Fahrzeuges. Der Verursacher flüchtete. Auch an diesem Auto dürfte ein nicht unerheblicher Schaden entstanden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht nach Zeugen, da das Kennzeichen des flüchtenden Mercedes nicht genau bekannt ist. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07761 934-0 entgegen genommen.

