POL-FR: Waldshut-Tiengen/Küssaberg: Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Samstag wurden zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 29 jähriger fiel gegen 03:00 Uhr einer Streifenwagenbesatzung in der Waldshuter Schmittenau auf, da er mittig auf der B 34 fuhr. Als er gestoppt wurde, roch der Fahrer stark nach Alkohol. Ein Alcomatentest erbrachte ein Ergebnis von knapp 1,8 Promille. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Seinen Führerschein übergab er freiwillig der Polizei. Eine Stunde später wurde in Kadelburg ein 57 Jahre alter Lexus-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihm war Atemalkohol wahrnehmbar, weshalb eine Alcomatenüberprüfung erfolgte. Diese ergab einen Wert von 1,2 Promille. Nach der Blutprobe wurde auch in diesem Fall der Führerschein einbehalten.

