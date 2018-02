POL-FR: Jestetten: Wildwechsel- junge Frau bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Weil sie einem Reh ausweichen wollte, verunfallte am Freitagabend eine 20 Jahre alte Frau und verletzte sich leicht. Sie konnte noch in der Nacht nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Kurz vor Mitternacht war sie auf der L 163 zwischen Jestetten und Baltersweil unterwegs. Als ein Reh über die Straße lief, wich sie diesem aus. Sie kam von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinab, wo sich der Pkw überschlug und in einem Acker liegen blieb. Das Reh wurde vom Pkw nicht berührt. Dieser wurde allerdings total beschädigt. Der Schaden dürfte bei etwa 4000 Euro liegen.

