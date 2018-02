POL-FR: Grafenhausen: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Grafenhausen und Birkendorf wurde eine 19 Jahre alte Frau leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall geschah gegen 13:30 Uhr in Höhe des dortigen Waldparkplatzes Schlüchtmühle. Die junge Frau beabsichtigte, nach links auf diesen Parkplatz abzubiegen. In diesem Moment überholte ein nachfolgender Skoda-Fahrer den abbiegenden Pkw der Frau. Die beiden Autos kollidierten, wobei der Pkw der Frau nach links in die vereiste Einmündung des Parkplatzes abgewiesen wurde. In der Folge schleuderte der Pkw über eine längere Strecke, bis er gegen eine Böschung prallte. Dabei wurde die junge Frau verletzt, der 39 Jahre alte Skoda-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte bei ca. 11000 Euro liegen. Die Polizei ermittelt gegen beiden Fahrer.

