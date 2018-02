POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Brennende Waschmaschine sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Brand in die Koblenzer Straße aus. Gegen 09:00 Uhr war der Rettungsleitstelle mitgeteilt worden, dass eine Waschmaschine brenne. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr war es dem Hauseigentümer gelungen, die Waschmaschine nach draußen zu bringen. Dort wurde sie dann von der Feuerwehr gelöscht. Außer an der Maschine entstand kein Sachschaden. Eine technische Ursache erscheint wahrscheinlich.

