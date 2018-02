POL-FR: Rieselfeld: Jugendcontainer in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am 25.02.2018, gegen 19:10 Uhr, wurde im Stadtteil Rieselfeld der Brand eines Jugendcontainers auf dem Hirschmattengelände gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 20000 EUR. Ein Zeuge teilte in diesem Zusammenhang mit, dass eine Personengruppe in Richtung Dietenbachgelände gerannt sei. Der Zeuge beschrieb die Personengruppe, wie folgt: Etwa sechs bis zehn männliche Personen, wovon drei dunkelhäutig gewesen seien und drei ein europäisches Erscheinungsbild gehabt hätten. Einer der Männer habe einen weißen Pullover getragen. Der Polizeiposten Rieselfeld ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0761/476870-0.

