POL-FR: Hohentengen: Sorgerechtsstreit eskaliert - mit Pkw angefahren - Ehemann leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend eskalierte ein Sorgerechtsstreit zwischen zwei getrennt lebenden Ehepartnern in Lienheim. Nachdem der Streit wegen des Umgangs mit dem Sohn in der Wohnung des 34 jährigen Mannes in einer tätlichen Auseinandersetzung endete und beide leichte Blessuren davontrugen , verließ die 38 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die Örtlichkeit. Auch ihr Noch-Ehemann ging nach Draußen und rannte dem wegfahrenden Auto noch ein Stück weit nach, konnte es aber nicht mehr einholen. Die Frau bemerkte dann aber das Handy des Mannes bei ihr und wollte dieses zurückgeben. Sie drehte eine Runde und fuhr nochmals zur Anschrift. Dort übergab sie das Handy einer Bekannten. In diesem Moment kehrte auch der Mann dorthin zurück und stellte sich vor den Pkw der Frau, um sie an der Weiterfahrt zu hindern. Die Frau fuhr trotzdem los und lud den Mann mit dem Auto auf, der auf die Straße stürzte und verletzt liegen blieb. Nach der ersten Versorgung vor Ort und der weiteren Untersuchung im Krankenhaus stellten sich seine Verletzungen als nicht so gravierend heraus. Er wurde leicht verletzt. Die Frau wurde zu Hause von einer Polizeistreife aufgesucht. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Während sie nüchtern war, ergab sich beim Mann der Verdacht auf eine Beeinflussung, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Gegen beide wird ermittelt.

