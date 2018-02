POL-FR: Bad Krozingen - Drei Mal an einem Wochenende stark betrunken am Steuer

Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 23. Februar, spazierte ein Anwohner um kurz vor 21.00 Uhr mit seinem Hund im Mittweg in Bad Krozingen. Als dem Fußgänger ein Pkw entgegen kam, dachte sich dieser zunächst nichts dabei. Als der Pkw-Lenker allerdings genau auf den Fußgänger zu steuerte und der Mann dann mit seinem Hund zur Seite springen musste um nicht überfahren zu werden, war klar, da schien etwas nicht zu stimmen. Der 59-jährige Fahrer des Pkw's fuhr dann auch noch in den Grünstreifen und setzte seine Fahrt fort. Der Pkw-Lenker konnte jedoch unweit davon zur Rede gestellt werden. Die Polizei wurde ebenfalls hinzu gerufen. Die Beamten stellten dann fest, dass der 59-Jährige allem Anschein nach mit über 1,5 Promille seinen Wagen lenkte. Die Fahrerlaubnis wurde einbehalten und der Fahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

Rund 15 Stunden später, am 24. Februar, war der 59-Jährige gegen 12.30 Uhr mit seinem Mercedes schon wieder stark alkoholisiert mit über 1,9 Promille unterwegs. Er beschädigte beim Einparken in der Kastelbergstraße in Bad Krozingen einen anderen Pkw. Zeugen verständigten die Polizei, welche den Mann zum zweiten Mal wegen Straßenverkehrsgefährdung und nun auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis anzeigen musste.

Am 25. Februar, um kurz nach 17.00 Uhr wurde der 59-Jährige durch eine Polizeistreife zum dritten Mal an diesem Wochenende in der Kastelbergstraße/ St. Georg Straße in Bad Krozingen mit über 1,8 Promille am Steuer seines Pkw angetroffen. Die Beamten beschlagnahmten bei dem uneinsichtigen Fahrzeuglenker die Fahrzeugschlüssel. Jetzt muss der 59-Jährige sogar damit rechnen, dass sein Pkw eingezogen wird.

