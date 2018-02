POL-FR: Freiburg: +++ Gebäudebrand in der Schiffstraße - Menschen mit Drehleiter gerettet - Straßen gesperrt +++

Freiburg (ots) - Freiburg: +++ Gebäudebrand in der Schiffstraße - Menschen mit Drehleiter gerettet - Straßen gesperrt +++

Aktuell läuft in der Schiffstraße nach einem Gebäudebrand ein größerer Einsatz. Der Brand ist mit einer starken Rauchentwicklung verbunden. Die Feuerwehr brachte mehrere Menschen mittels Drehleiter in Sicherheit. Die Brandbekämpfung dauert an. Die Schiffstraße ist momentan gesperrt. Weitere Informationen folgen.

de

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Dietmar Ernst

Telefon: 0761 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell