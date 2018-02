Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (4 Meldung) -

Gemarkung Riegel: Alleinbeteiligt überschlagen

Bei der Fahrt von Kenzingen in Richtung Forchheim kam ein 20-jähriger Fahrzeugführer am Samstagmittag (24.02.18) von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Ackergelände. Der Fahrer wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Herbolzheim: Unfallflucht in der Hohe Straße

Am Samstagvormittag (24.02.18), um 11.00 Uhr, kam es in der Hohe Straße, in Höhe der Hausnummer 7, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen PKW (ähnlich eines VW Caddy) beschädigte bei der Vorbeifahrt den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Ford Kuga. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

Sexau: Einbruch in Wohnhaus

Am vergangenen Freitag (23.02.18), zwischen 19.45 Uhr und 22.40 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Waldkircher Straße eingebrochen. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0.

Teningen: Medizinischer Notfall führt zu Unfall mit Bus

Ursächlich für einen Verkehrsunfall war vermutlich ein medizinischer Notfall eines Busfahrers, der sich während der Fahrt am vergangenen Donnerstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, in Teningen ereignete. Der Busfahrer kam auf der Bahlinger Straße von der Fahrbahn ab und überfuhr den angrenzenden Gehweg. Dort touchierte er einen Grundstücksmauer, eine Straßenlaterne und einen Stromverteilerkasten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro. Von den 20 Fahrgästen wurde niemand verletzt. Der Busfahrer kam zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

