POL-FR: Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, Bahnlinie zwischen Freiburg und Löffingen, Fundsache und Fundunterschlagung

Freiburg (ots) - Ein 23-jähriger Asylbewerber aus dem Irak, der im Hochschwarzwald lebt, erschien am 19.02.2017, gegen 16.40 Uhr, beim Polizeirevier Titisee-Neustadt und gab eine Geldbörse ab, welche er in einem Regionalzug gefunden hatte. Wie festgestellt, gehörte die Geldbörse einer 21-jährigen Asylbewerberin aus Somalia, die in Gundelfingen wohnhaft ist. In der Geldbörse befand sich ein relativ großer Bargeldbetrag, der an die Verliererin zurückgegeben werden konnte. Bei der Durchsicht der Börse fiel der Geschädigten jedoch auf, dass ein kleinerer Bargeldbertrag, sowie ihre Aufenthaltsbescheinigung, ihre EC-Karte und ihre Gesundheitskarte fehlten. Trotzdem freute sich die junge Frau über das vorbildliche Verhalten des Finders.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Uwe Kaiser

Telefon: 07651 / 9336 - 110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell