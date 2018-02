POL-FR: Landkreis Lörrach,Stadt Rheinfelden, OT Adelhausen Zu schnell unterwegs

Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr zwischen Minseln und Adelhausen zu einem folgenschweren Unfall. Ein 18-jähriger überholte auf der L 139 mit seinem Audi ein anderes Fahrzeug und kam vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in der anschließenden Linkskurve von der Fahrbahn ab. Danach kollidierte er mit einem Baum. Der Fahranfänger hatte Glück im Unglück und verletzte sich nur leicht. Am Auto entstand durch den Frontalaufprall wirtschaftlicher Totalschaden. Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme für eine halbe Stunde komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, unter der Telefonnummer 07623/7404-0, in Verbindung zu setzen.

