Freiburg (ots) - Der Fahrer des Motorschlittens ist 56 Jahre alt und schwebt aufgrund der schweren Verletzungen in Lebensgefahr, der Mitfahrer ist 29 Jahre alt.

Ursprüngliche Meldung: In den frühen Abendstunden des gestrigen Samstages kam es zu einem schweren Unfall auf der Todtnauer Seite des Feldbergs. Zwei Männer im Alter von 57 und 47 Jahren waren mit einem Motorschlitten auf dem Nachhauseweg von einem örtlichen Berggasthof. Dabei befuhren sie den eingeschneiten Zufahrtsweg vom Feldberg in Richtung Todtnau. Aufgrund bislang noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve außer Kontrolle und von der präparierten Spur nach links ab. Es überfuhr hierbei das seitliche Schneebord und wurde dadurch ca. 20 Meter weit durch die Luft geschleudert. Dabei streifte der Motorschlitten in einer Höhe von ca. drei Metern einen Baum. Fahrer und Mitfahrer wurden nacheinander vom Motorschlitten geworfen und erlitten zum Teil schwerste Verletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelang es dem Mitfahrer noch, den Berggasthof über den Unfall zu informieren, bevor auch er, ebenso wie der Fahrer, bewusstlos wurde. So konnte durch die Bergwacht und weitere Rettungskräfte schnelle Hilfe geleistet werden. Beide Verunfallten wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in zwei verschiedene Kliniken geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden derzeit vom Polizeirevier Titisee-Neustadt geführt.

