Freiburg (ots) - Am 24.02.2018, gg. 17:00h konntei n Weil am Rhein - Friedlingen ein junger Mann durch eine Polizeistreife noch während der Tatausübung dabei ertappt werden, wie er mit einem Graffitimarker eine Werbetafel mit einem sogenannten "tag" beschmierte. Der 17-jährige Schweizer wurde festgenommen und auf das Polizeirevier verbracht. Dort gestand er gegenüber der Polizei, dass er auch für die Farbschmiererei eines Verkehrsschildes an gleicher Örtlichkeit verantwortlich ist. In seinem mitgeführten Rucksack konnten noch weitere Graffitimarker aufgefunden werden. Diese wurden beschlagnahmt

FLZ/vB

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell