POL-FR: Aus Langeweile eine Schuppentür eingetreten

Weil am Rhein (ots) - Langeweile war das Motiv für die Beschädigung einer Schuppentür in Weil am Rhein. Ein 11-jähriger und ein 15-jähriger Junge sind am Samstagnachmittag zunächst auf ein Gebäude an der "zollfreien Straße" (B317) geklettert und schließlich zu einem nahegelegenen Schrebergarten in Alt-Weil gelaufen, wo sie eine Schuppentür eingetreten haben. Dank eines aufmerksamen Bürgers konnten die beiden Jungs durch Beamte des Polizeireviers Weil am Rhein gestellt und im weiteren Verlauf der Ermittlungen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben werden.

