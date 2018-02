POL-FR: Pkw-Aufbruch in Tiefgarage Schopfheim

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 21.00 und 01.00 Uhr wurde in Schopfheim in der Tiefgarage "Schärers Au" bei einem geparkten, weißen PKW Seat Leon die Scheibe der Beifahrertüre eingeschlagen und eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet.

Die Tasche samt Inhalt wurde gegen 02.30 Uhr in der Mattenleestraße aufgefunden, das Bargeld war gestohlen worden. Hinweise auf die Täterschaft erbittet das Polizeirevier Schopfheim unter der Nummer 07622/66698-0. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass man keine Wertsachen sichtbar in Fahrzeugen zurückzulassen sollte

