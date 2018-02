POL-FR: Betrunkener Besucher des Rheincenters muss bei der Polizei ausnüchtern

Freiburg (ots) - LKR LÖ

- Weil/Rhein

Dem Sicherheitsdienst des Rheincenters fiel am Samstag, gegen 17:45 Uhr, ein stark alkoholisierter Mann auf, welcher gerade in das Center lief. Da der Sicherheitsdienst Störungen von dieser Person erwartete, wurde der Zutritt verwehrt. Allerdings zeigte sich der Betrunkene derart uneinsichtig, dass schließlich die Polizei gerufen werden musste. Die eingesetzte Streife traf auf einen 50jährigen Ukrainer, welcher erhebliche, alkoholbedingte, Ausfallerscheinungen zeigte. Der Alkoholtest wies zudem einen Wert von etwas über 1,6 Promille aus. Somit endete der Sachverhalt für den Störer schließlich in einem Ausnüchterungsraum auf dem Polizeirevier.

Stand: 20:15 Uhr

FLZ/as (rw)

