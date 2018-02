Freiburg (ots) - Zwei Passanten teilten der Polizei Weil am Rhein am Freitagmittag gegen 13.40 Uhr mit, dass sich ein Kleinkind in einem Pkw eingeschlossen hätte. Laut Mitteilung läge der Fahrzeugschlüssel auch im Inneren des Pkw. Die herbeieilende Streife konnte am Einsatzort die Mutter des eingesperrten Kindes antreffen. Diese schilderte, dass sich der Pkw automatisch verschlossen hätte. Die Polizisten konnten zur Lösung des vorliegenden Problems ihre "von Autodieben erlernten" Erfahrungen anwenden und das Kind unverletzt befreien. Übrigens blieb auch der Pkw unbeschädigt

