Freiburg (ots) - Bereich: Stadtgebiet Freiburg

Freiburg-Innenstadt

Am Samstag, 24.02.2018, gg. 06:15 Uhr, kam es zu einem Raub in einer Bäckereifiliale in Freiburg, Merianstraße. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu dem noch geschlossenen Geschäft und schlug die anwesende 28-jährige Angestellte. Anschließend flüchtete der Täter mit einem geringen Bargeldbetrag zu Fuß aus dem Laden in Richtung Hauptbahnhof.

Täterbeschreibung: männlicher alkoholisierter Täter, ca. 165-175 cm groß, ca. 20 Jahre alt, kurze Haare, blaue Augen, schlank, bekleidet mit Jeanshose, grauem Kapuzenpulli, vermutlich dunkelblauem Basecap, gepflegte Erscheinung, sprach Deutsch ohne erkennbarem Akzent.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg, Tel. 0761/882-5777, in Verbindung zu setzen.

Oß/FLZ

