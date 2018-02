POL-FR: Buchholz: Teures Fundfahrrad zugeordnet

Freiburg (ots) - Buchholz - Das teure Mountainbike, das nach Fasnacht herrenlos und unverschlossen am Buchholzer Bahnhof stand, konnte zwischenzeitlich von der Polizei zugeordnet werden. Zum damaligen Zeitpunkt schien klar, dass es aus einer Straftat stammte, allerdings konnte die Polizei keinen Eigentümer ausfindig machen. Inzwischen wurde bei der Polizei Anzeige erstattet, so dass die Verbindung zu knüpfen ein Leichtes war. Die Polizei rät grundsätzlich zur Anzeigenerstattung, wenn ein Fahrrad entwendet wird. Im Idealfall sollten alle möglichen Daten bei der Anzeigeerstattung angegeben werden, damit die Zuordnung des Fahrrades im Anschluss problemlos erfolgen kann.

Ursprungsmeldung vom 13.02.2018:

Buchholz: Teures Fundfahrrad

Leider werden immer wieder Fahrräder gestohlen. Die Polizei investiert viel Mühe, um die für die Eigentümer ärgerlichen Taten zu verhindern und auch Fahrraddiebe zu überführen. Leider kommt es nicht selten vor, dass sie verdächtige Personen mit sicherlich unehrlich erlangten Fahrrädern kontrolliert, die sich dann aber nicht dem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen lassen. Meist, weil die Eigentümer den Diebstahl nicht angezeigt haben, oder die nötigen Daten, insbesondere die Fahrgestellnummer, ihres entwendeten Rades nicht wissen. Die Polizei empfiehlt, sich die Daten des Rades zu notieren und im Idealfall Rechnung, Kaufvertrag und Fotos vom Fahrrad aufzubewahren. Hierbei hilft auch der Fahrradpass, den man bei der Polizei kostenlos bekommt oder als App oder pdf herunterladen kann. (www.polizei-beratung.de) Häufig sind es zwar "alte Göppel", die von gleichgültigen Zeitgenossen als günstige Fahrgelegenheit genutzt und wieder an anderer Stelle abgelegt werden; was nebenbei bemerkt ebenfalls strafbar ist. Im aktuellen Fall stand am Buchholzer Bahnhof jedoch ein unverschlossenes, recht hochwertiges graues Mountainbike der Marke Cube, das derzeit noch nicht zugeordnet werden kann. Um weitere Taten zu verhindern, hat die Polizei das Rad zur Eigentumssicherung beschlagnahmt. Wer sachdienliche Hinweise darauf geben kann, wem das Rad gehört oder wer es dort abgestellt hat, möge sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0

