POL-FR: Gefährliche Lkw-Kontrolle am Grenzübergang Weil

Freiburg (ots) - Weil am Rhein, Grenzübergang - Am 23.02.2018 gegen 10.00 Uhr führte der Streifendienst des Verkehrskommissariats Weil zusammen mit der Verkehrsüberwachung eine Kontrolle von mehreren Lkw im Bereich des Grenzübergans Weil am Rhein (Ausreiseverkehr) durch. Als an einem Sattelauflieger zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Sicherung der Ladung durch den weißrussischen Lkw-Fahrer die hintere Ladetüre geöffnet wurde, fiel eine Palette, beladen mit Kartons aus ca. 3 m Höhe herunter. Dem schnellen Ausweichen des Lkw-Fahrers sowie der kontrollierenden Beamten ist es zu verdanken, dass hierbei niemand verletzt wurde. Die weitere Kontrolle der Ladung wies einige weitere Mängel an deren Sicherung aus. Die Weiterfahrt wurde bis zur ordnungsgemäßen Sicherung der Ladung untersagt. Zudem wurde von dem Lkw-Fahrer ein Bußgeld erhoben.

Einem weiteren Lkw-Fahrer wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt, da seine Fahrerlaubnis abgelaufen war. Somit wurde er wegen Fahrens- ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Auch gegen den Fahrzeughalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Dieser wurde beauftragt, einen weiteren Fahrer zu entsenden, der die Weiterfahrt des Lkw durchführt.

