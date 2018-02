POL-FR: Bötzingen - Einbruch in Haushaltswarengeschäft

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend dringt ein bislang unbekannter Täter, auf unbekannte Art und Weise, in die Verkäufsräume eines Haushaltswarengeschäftes in der Hauptstraße, ein. Auf Videoaufnahmen ist ein männlicher Täter zu erkennen. Er dürfte um die 35 Jahr alt sein, hellhäutig, hat eine kräftige Statur und sehr kurzes Haar. Zeugen, die am Dienstag, 20.02.18 gegen 21.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in dieser Gegend machen konnten werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bötzingen, Tel.: 07663 60530 in Verbindung zu setzen.

