POL-FR: Neuenburg - Sieben E-Bikes aus Tiefgarage entwendet - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 21. Februar, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 22.00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu der Tiefgarage des Rathauses in Neuenburg. Verschlossene Gitterboxen wurden geöffnet und daraus sechs weiße E-Bikes der Marke Stevens und ein schwarzes E-Bike der Marke Transporter mit drei Rädern und einer auffälligen, grün/weißen Transportbox mit braunem Holzdeckel entwendet. Die Polizei in Neuenburg bittet Anwohner und Zeugen um Hinweise zum Verbleib der Räder. Möglicherweise konnten der oder die Diebe dabei beobachtet werden, wie die Räder abtransportiert wurden. Hinweise nimmt rund um die Uhr das Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631-17880, entgegen.

