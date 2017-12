POL-FR: Sachbeschädigung durch EInsachlagen einer Fensterscheibe

Freiburg (ots) - Lkrs. Lörrach, 79639 Grenzach-Wyhlen, OT Grenzach

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 03.30 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Gruppe jüngerer Personen die Scheibe eines in der Basler Straße befindlichen Geschäfts eingeschlagen haben und anschließend flüchtig gegangen sind. Im Rahmen der mit mehreren Streifen durchgeführten Fahndung konnten einige Personen im Bereich des Bahnhofs festgestellt werden, welche sich zunächst versteckt hielten und bei Erkennen der Polizeistreifen wegrannten. Ein Teil davon konnte jedoch einer Kontrolle unterzogen und schlussendlich festgenommen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass einer dieser Personen, ein 18 Jahre alter Deutscher, für die Tat verantwortlich war. Ein Einbruchsversuch lag nach ersten Ermittlungen nicht vor. Sachschaden dürfte in einer Höhe von rund 500 EUR entstanden sein. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft Lörrach.

Wü/RR/GG/FLZ

