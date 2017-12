POL-FR: Wohnwagen aufgebrochen

Freiburg (ots) - Lkrs. Lörrach, 79639 Grenzach-Wyhlen, OT Wyhlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft einen in der Bahnhofstraße in Wyhlen abgestellten Wohnwagen auf. Der Innenraum des Wohnwagens wurde durch die Täterschaft durchsucht, jedoch nach ersten Feststellungen des Besitzers nichts entwendet. Beim Einschlagen der Seitenscheibe dürfte sich der Täter nicht unerheblich verletzt haben, da im Innern des Wohnwagens mehrere Blutspuren vorgefunden werden konnten. Zeugen, welche im Tatortbereich verdächtige Personen mit frischen Verletzungen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, T.: 07623 74040, in Verbindung zu setzen.

Wü/RR/GG/FLZ

