POL-FR: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Freiburg (ots) - Lkrs. Lörrach, Stadt Rheinfelden, Innenstadt

Am frühen Samstagabend, im Zeitraum zwischen 18.10 Uhr und 18.20 Uhr, war in Höhe des Gebäudes der MH-Plus Krankenkasse ein schwarzer Audi Q 5 mit Lörracher Zulassung halbseitig auf dem Gehweg geparkt. Als der Autobesitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er dieses im Bereich des vorderen Kotflügels der Beifahrerseite nicht unerheblich beschädigt vor. Nach ersten Ermittlungen zum Unfallhergang dürfte der Schaden durch ein Fahrzeug verursacht worden sein, welches auf den gegenüber des Audis befindlichen Parkplätzen ausgeparkt hatte. Die Stellplätze befinden sich in Höhe des dort befindlichen Nagelstudios. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 1200 EUR. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, T.: 07623 74040, zu melden.

