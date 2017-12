POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Bad Krozingen: Lebensmittelmarkt nach Rauchentwicklung geräumt

Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, gerieten im Lager eines Lebensmittelmarktes in Bad Krozingen, Tulpenbaumallee, Müllsäcke, welche kurze Zeit zuvor vom Parkplatz eingesammelt worden waren in Brand. In der Folge wurde die dortige Sprinkleranlage ausgelöst. Der Brand konnte mittels Feuerlöscher von einem Mitarbeiter gelöscht werden. Wegen der großen Rauchentwicklung wurden ca. 150 anwesenden Kunden aufgefordert, den Markt zu verlassen. Personen wurden nicht verletzt. Durch den in den Markt ziehenden Rauch wurden offene Frischwaren geschädigt, sind nicht mehr zum Verzehr geeignet und müssen entsorgt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Der Polizeiposten Bad Krozingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

