Freiburg (ots) - Am frühen Samstag morgen, 23.12.2017, traf eine Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt in der Salzstraße auf zwei Jugendliche (17 Jahre) und zwei Heranwachsende (18 und 19 Jahre). Einer der beiden 17-Jährigen war zuvor von mehreren Personen zunächst mit Faustschlägen niedergestreckt und dann am Boden liegend getreten worden. Als die drei Begleiter zu Hilfe eilten, wurden auch sie geschlagen. Einer der 17-Jährigen, der 18- und 19-Jährige erlitten Kopfverletzungen und wurden zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Als die Polizeibeamten in diesem Zusammenhang die Personalien einer sich in der Nähe aufhaltenden sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher, Heranwachsender und junger Erwachsener feststellen wollten, tat sich zunächst ein 25-Jähriger verbal äusserst aggressiv hervor und weigerte sich, Angaben zur Person zu machen, bzw. seinen Ausweis auszuhändigen. Seine Aggressivität steigerte sich zunehmend; er beleidigte die Beamten auf massive Art und Weise. Aufgrund des konkreten Verdachts der Beteilung an der vorausgegangenen gefährlichen Körperverletzung wurde er vorläufig festgenommen. Die Beamten mussten ihn gewaltsam ins Dienstfahrzeug setzen. Der 25-Jährige wehrte sich mit großer Anstrengung gegen diese Maßnahme. Ein 17- und 21-Jähriger aus der Personengruppe versuchten dem Festgenommen zu Hilfe zu kommen und gingen die Beamten körperlich an. Der Versuch den Gefangenen zu befreien, konnte erfolgreich verhindert werden. Der stark alkoholisierte 25-Jährige (1,8 Promille Atemalkoholkonzentration) wurde nach Feststellung seiner Personalien zur Ausnüchertung in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers untergebracht. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt zu melden (Tel. 07651/93360)

