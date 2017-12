POL-FR: Einbruch in Privatanwesen - Bewohnerin war nur ca. eine Stunde abwesend - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden

Während eine Anwohnerin in der Zielgasse am Freitag, den 22.12.2017 zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr bei ihren Nachbarn war, wurde in ihr Haus eingebrochen. Der Täterschaft gelang es mit einem bislang unbekannten Werkzeug das Glas des Schlafzimmerfensters mit einem kleinen Loch zu versehen und konnte danach den Fenstergriff öffnen. In der Folge durchsuchte die Täterschaft das Schlafzimmer im Erdgeschoss und alle Räumlichkeiten im Obergeschoss.

Über das Diebesgut kann bislang noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden am Fenster wurde auf ca. 200 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Rheinfelden (07623 7404-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Anwohner, welche etwas beobachtet haben, sie mögen sich melden.

