POL-FR: Einbruch in Lebensmitteldiscounter - Versuch - Rheinfelden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden

Am Freitagabend, den 22.12.2017, gegen 23.05 Uhr versuchte eine unbekannte Täterschaft in einen Lebensmittelmarkt in der Friedrichstraße in Rheinfelden einzubrechen. Der oder die Täter drückten gegen die Glasschiebetüre des Haupteingangs. Vermutlich wurde die Täterschaft durch den daraufhin auslösenden Alarmsignalgeber gestört und flüchtete.

Das Polizeirevier Rheinfelden (07623 7404-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Anwohner, welche etwas beobachtet haben, sie mögen sich melden.

