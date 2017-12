POL-FR: Herbolzheim: Fahrzeugbrand am Shell Autohof

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend (21.12.2017), gegen 20:30 Uhr, wurde durch die ILS Emmendingen ein brennendes Fahrzeug am Shell Autohof in Herbolzheim gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung vom Polizeirevier Emmendingen, war die silberfarbene Mercedes C-Klasse fast vollständig ausgebrannt. Die FFW Herbolzheim war mit 4 Fahrzeugen und 24 Mann vor Ort, um die Löscharbeiten zu übernehmen. Nach erster Rücksprache konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich das Feuer vom Motorraum ausbreitete. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei Emmendingen von einem technischen Defekt des Pkw´s aus.

