POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (6 Meldungen)

Denzlingen: Trotz Alkohol gefahren

Obwohl es definitiv ein paar Bier zu viel waren, hatte sich am frühen Freitagmorgen ein 29Jähriger noch ans Steuer seines Pkw gesetzt. Gegen 01:50 Uhr fuhr er dann jedoch in eine Polizeikontrolle in der Denzlinger Elzstraße. Dort zeigte der Alkotest einen Wert von über 1,5 Promille an, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Fahrer muss in dem eingeleiteten Strafverfahren voraussichtlich mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

Kollnau/Waldkirch: Staus durch Unfall und Feuerwehreinsatz

Kurz nacheinander mussten Verkehrsteilnehmer zwischen Waldkirch und Kollnau am Donnerstag wegen Einsätzen im Stau stehen. Gegen 12.15 Uhr hatte ein 22jähriger Pkw-Fahrer beim Ausfahren aus der Fabrikstraße auf die Hauptstraße die Vorfahrt eines aus Richtung Waldkirch kommenden Pkw missachtet. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw des Unfallverursachers und kam entgegen der Fahrtrichtung am Beginn der Elzbrücke zum Stehen. Vorsorglich wurde das DRK hinzugezogen, glücklicherweise blieben alle Beteiligten aber unverletzt. Gegen 15.00 Uhr musste nochmals die Lange Straße gesperrt werden, weil die Feuerwehr zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand gerufen worden war. Glücklicherweise stellte sich dabei aber schnell heraus, dass es sich lediglich um einen Topflappen handelte, der auf der heißen Herdplatte verkohlt war. Die Sperrung konnte daher nach wenigen Minuten wieder aufgehoben werden.

Waldkirch: Aufmerksame Zeugin bei Unfallflucht

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in der Lange Straße, wie ein Pkw mit französischem Kennzeichen beim Rangieren einen dort geparkten Pkw beschädigte. Obwohl der Zusammenstoß deutlich sichtbar gewesen war, entfernte sich der noch unbekannte Fahrzeugfahrer nach dem Rempler, ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten sofort Kontakt mit der französischen Polizei aufnehmen und ein Rechtshilfeersuchen in die Wege leiten. Es bestehen daher gute Aussichten, dass der Verursacher ermittelt wird und die geschädigte Fahrzeugbesitzerin den entstanden Sachschaden von rund 800 Euro ersetzt bekommt.

Elzach: Dreist nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr bog ein Pkw-Fahrer aus der Schwarzwaldstraße ohne zu bremsen nach links auf die B294 Richtung Winden ab - allerdings auch ohne auf vorfahrtsberechtigten fließenden Verkehr zu achten. Eine 43jährige Autofahrerin konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver auf den Grünstreifen eine Kollision nicht mehr vermeiden, es entstand beträchtlicher Sachschaden. Trotzdem setzt der Unfallverursacher ohne jegliches Anhalten seine Fahrt fort. Glücklicherweise konnte das Kennzeichen abgelesen werden, so dass die Polizei recht schnell Fahrzeug und Halter ausfindig machen konnten. Ob der Halter nun auch der Unfallfahrer war und ob er überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen klären.

Bleibach: Wer hat Unfall mit Roller beobachtet?

Am Donnerstag gegen 11.35 Uhr bog 70jähriger Rollerfahrer vom Parkplatz des Einkaufsmarktes kommend nach links in die Simonswälder Straße ab. Als er den Abbiegevorgang fast schon beendet hatte, kam aus der gegenüberliegenden Bahnhofstraße ein dunkler Pkw, vermutlich Marke Peugeot, und fuhr ebenfalls auf die Simonswälder Straße ein. Er drohte mit seiner Fahrzeugfront von hinten auf den Rollerfahrer aufzufahren, weshalb dieser instinktiv ein Ausweichmanöver nach links versuchte. Dabei kam er aber zu Fall, der Roller rutschte durch den Sturz auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort fahrenden Fahrzeug. Glückerweise blieb der Zweiradfahrer unverletzt. Der dunkle Pkw hielt allerdings nicht an, sondern entfernte sich unerkannt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs und Hinweise zum Kennzeichen des unbekannten dunklen Pkw ist die Polizei auf Zeugen (Tel. 07681 4074-0) angewiesen.

Waldkirch: Wo hat der Lkw abgeladen?

Beim Abbiegen von der Querstraße nach rechts in die Eduard-Trabold-Straße beschädigte am Donnerstag um 08.40 Uhr ein Lkw mit Anhänger Zaun und mehrere Pfosten des angrenzenden Anwesens. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Der Lkw fuhr anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, Richtung Hauptstraße davon. Vom Lkw-Anhänger konnten Zeugen ein litauisches Kennzeichen ablesen. Ermittlungen über die litauische Firma blieben bislang allerdings ergebnislos. Daher interessiert sich die Polizei nun für Hinweise aus Firmen oder Geschäften, wo der Lkw eventuell seine Güter ab- oder aufgeladen hat. Der Lkw sei laut Zeugen komplett schwarz, der Anhänger geschlossen, ohne einen Schriftzug an den Seiten. Auf der Rückseite des Anhängers sei der Schriftzug "Schmitz" angebracht gewesen. Weiterführende Informationen nimmt die das Polizeirevier Waldkirch unter Tel. 07681 4074-0 entgegen.

