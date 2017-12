POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen)

Freiburg (ots) - Rheinhausen - Oberhausen: Dreister Diebstahl eines Dieseltanks / Kenzingen: Verkehrsunfall - Pkw kommt in den Gegenverkehr / Herbolzheim: Fahrzeugbrand am Shell Autohof

Rheinhausen - Oberhausen: Dreister Diebstahl eines Dieseltanks

Im Zeitraum von Mittwoch(20.12.2017), 17:30 Uhr, bis Donnerstag (21.12.2017), 07:30 Uhr, wurde von einer Baustelle in der Rheingasse ein Dieseltank von Unbekannten entwendet. Hierfür wurde ein abgestellter Radlader, vermutlich mittels eines baugleichen Schlüssels gestartet, um so den Dieseltank, welcher sich auf einem Baucontainer befand, abzutransportieren. Die bislang unbekannte Tätergruppierung transportierte den Dieseltank mit dem Radlader anschließend entlang des Leopoldkanals zu einem Feldweg, wo sie ihn vermutlich auf einen Anhänger abstellte, den Radlader stehen ließ und mit dem Dieseltank davon fuhr. Auf der Fahrt zum Abstellort wurde eine Schranke mutwillig beschädigt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, die den Vorgang beobachten oder verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel: 07641 582-0, in Verbindung zu setzen.

Kenzingen: Verkehrsunfall - Pkw kommt in den Gegenverkehr

Am Donnerstagnachmittag (21.12.2017), gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 4, zu einem Verkehrsunfall. Ein roter Pkw, Skoda Fabia, geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo dieser mit einem ordnungsgemäß in Richtung Süden fahrenden schwarzen Pkw, VW Touran, kollidierte. Dem VW Touran gelang es beinahe bis zum Stillstand abzubremsen, eine Kollision konnte jedoch nicht verhindert werden. Durch den Aufprall wurde in dem VW Touran ein Kind leicht verletzt; der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

