POL-FR: Freiburg: Folgemeldung zu - Tödlicher Verkehrsunfall mit Fussgänger

Freiburg (ots) - Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich ergaben war der Fußgänger zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert.

Die Polizei sucht Zeugen, denen der Fußgänger in den Abendstunden des vergangenen Sonntags (17.12.2017) in der Besanconallee aufgefallen ist. Er trug eine grüne Jacke mit Kapuze. Zeugen werden gebeten sich unter Tel: 0761-8823100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

- Erstmeldung -

Am 17.12.2017, gg. 23.29 Uhr, befuhr ein Pkw die vierspurige Besanconallee in Richtung Freiburg-St.Georgen, als Höhe Adelheid-Steinmann-Straße ein Fussgänger unvermittelt die Fahrbahn queren wollte. Der 46jährige männliche Fussgänger wurde erfasst und blieb leblos auf der Fahrbahn liegen. Er verstarb nach intensiven Reanimationsversuchen gg. 00:40 Uhr in der Klinik. Die Verkehrspolizei Freiburg übernahm die Sachbearbeitung, weitere Ermittlungen folgen. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, 0761-8823100, in Verbindung zu setzen.

