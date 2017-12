POL-FR: Weil am Rhein: Wiegehäuschen geräumt

Freiburg (ots) - Die Stadt Weil am Rhein, die die neue Eigentümerin des sogenannten "Wiegehäuschen" am Hafen ist, bat um Unterstützung bei der Räumung dieses Gebäudes. Darin ließen sich immer wieder ausländische Gruppen nieder, die einen Unterschlupf suchten. Am Freitagmorgen konnten dort sieben Personen angetroffen werden. Diesen wurde ein Platzverweis erteilt. Das Gebäude wurde gesichert.

