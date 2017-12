POL-FR: Lörrach/Inzlingen: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei bittet um Wachsamkeit

Freiburg (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag verzeichnete die Polizei drei weitere Einbrüche in Wohnhäuser. Zwei davon wurden im Wohngebiet am Hünerberg in Lörrach verübt und der dritte in Inzlingen. Tatort in Inzlingen war ein Haus in der Straße "Auf der Neusetze". Die Täter drangen über die Balkontüre gewaltsam ins Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume. Im Moment steht noch nicht fest, was alles gestohlen wurde. Ein Nachbar sah im Tatortbereich drei Personen, die in verschiedene Richtungen davonrannten. In Lörrach lagen die Tatorte nahe beieinander, weshalb von einem Tatzusammenhang auszugehen ist. Um 19.30 Uhr kam ein im "Blauenblick" wohnhafter Mann nach Hause. Hierbei bemerkte er in seinem Garten zwei Personen, die er ansprach. Beide ergriffen sofort die Flucht und rannten in Richtung Bergstraße davon. Der Hausbewohner stellte kurz darauf fest, dass versucht wurde, die Terrassentüre aufzubrechen und informierte die Polizei. Deren Fahndung führte zur Feststellung zweier Verdächtiger. Sie konnten jedoch nach genauerer Prüfung als Täter ausgeschlossen werden. Am zweiten Objekt in der Danziger Straße blieb es ebenfalls beim Versuch. Auch dort machten sich die Täter an der Terrassentüre zu schaffen. Die Polizei bittet in Anbetracht der derzeit anhaltenden Einbrüche wachsam zu sein und Verdächtiges sofort über Notruf 110 zu melden.

