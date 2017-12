POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Holzhütte eines Vereins

Freiburg (ots) - Auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Holzhütte auf einem Vereinsgelände in der Straße Am Sohleck ein. Über eine Bockleiter, die die Täterschaft auf dem Gelände fand, gelangten sie an ein erhöhtes Fenster und wuchteten dieses auf. Obwohl dieses Fenster mit einem Gitter versehen war, konnte zumindest ein Täter durch die Stäbe hindurch ins Innere klettern. Aus der Hütte wurden eine HiFi-Anlage und ein bisschen Münzgeld gestohlen. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

