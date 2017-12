POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Doppelhaushälfte in Nollingen

Freiburg (ots) - Eine Frau bemerkte am Donnerstagabend bei ihrer Rückkehr nach Hause ein offen stehendes Küchenfenster. Die Haustüre war nach wie vor verschlossen. Im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 18:25 Uhr hatten Unbekannte dieses Fenster aufgehebelt und waren in die Doppelhaushälfte in der Dürerstraße eingestiegen. Im Obergeschoss wurden Schränke und andere Behältnisse durchsucht. Aus einer Schmuck-Schatulle wurde der gesamte Schmuck mitgenommen. Der oder die Täter dürften über das beschädigte Fenster das Haus wieder verlassen haben. Durch sofort entsandte Polizeikräfte konnte nach einem Anwohnerhinweis ein verdächtiger Transporter kontrolliert werden. Es handelte sich bei diesem um einen Paketdienst. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet, alle verdächtigen Feststellung dort zu melden (Kontakt 07623 7404-0).

