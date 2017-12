POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Zusammengesackte Person im Pkw hatte zu viel getrunken

Freiburg (ots) - Über Notruf wurde am Donnerstag gegen 16:30 Uhr gemeldet, dass in der Gartenstraße ein Pkw am Straßenrand stehe, dessen Fahrer zusammengeklappt im Auto sitzen würde. Auch Klopfen an den Scheiben habe nichts genutzt, der Mann reagiere nicht. Durch eine Polizeistreife konnte der Mann geweckt werden. Er hatte wohl auf dem Weihnachtsmarkt zu viel Glühwein abbekommen und war stark alkoholisiert. Ansonsten ging es dem Mann den Umständen entsprechend gut. Der verständigte Rettungswagen konnte wieder zurück beordert werden. Zur Verhinderung einer möglichen Fahrt wurde dem Mann der Zündschlüssel abgenommen. Der 46 jährige wollte seinen weiteren Heimweg mit Bus oder Taxi antreten.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell