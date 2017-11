POL-FR: Lörrach: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und verunfallt - mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Polizei sucht Geschädigte

Freiburg (ots) - Lörrach: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und verunfallt - mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Polizei sucht Geschädigte

Mit einer wilden Flucht entzog sich am Freitagvormittag in Lörrach ein Autofahrer einer Polizeikontrolle. Dabei gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer, ehe er verunfallte und festgenommen werden konnte. Das Ganze begann kurz nach 8.30 Uhr im Bereich der Schiller-/Kreuzstraße, wo ein Peugeot vor den Augen einer Polizeistreife zügig über eine STOP-Stelle fuhr. Als die Streife den Fahrer anhalten wollte, gab dieser Gas und flüchtete. Die Flucht führte durch die Kreuzstraße in Richtung Wallbrunnstraße. Dort geriet der Peugeot beim Rechtsabbiegen ins Schleudern, kam nach links und gefährdete Fahrzeugführer, die auf der Linksabbiegespur standen. Die Flucht ging weiter bergwärts in Richtung Waidhof/Rheinfelden, wobei mehrere Fahrzeuglenker gefährdet wurden. Einige mussten stark abbremsen und vermieden dadurch eine Kollision. Am Ortsausgang bog der Peugeot in Richtung Salzert ab. Auf der weiteren Fahrt über die Salzert-, Arend-Braye-Straße und den Steinenweg kam es zu weiteren Gefährdungen. Die Flucht endete schließlich im Steinenweg. Dort kam der Peugeot bei hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Böschung. Polizeibeamte stellten daraufhin den Streifenwagen quer und verhinderten die Wegfahrt. Anschließend nahmen sie den Fahrer vorläufig fest. Der 18-jährige Mann wurde durchsucht, wobei er sich wehrte und die Beamten beleidigte. Der Beschuldigte hat keinen Führerschein. Zudem waren am Auto entstempelte Kennzeichen angebracht, die einem Motorrad zugeteilt sind. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Da der Verdacht auf Drogeneinwirkung bestand, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht dringend Verkehrsteilnehmer, die auf der genannten Strecke von dem blauen Peugeot 306 gefährdet wurden. Hinweise nehmen das Verkehrskommissariat Weil am Rhein (07621-98000) oder das Polizeirevier Lörrach (07621-176500) entgegen.

