POL-FR: Kandern. Linienbus streift Kleinbus - sechs Kinder leicht verletzt

Freiburg (ots) - Ein Gelenkbus und ein Kleinbus streiften sich am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Hammerstein und Kandern in einer Kurve. Der Ford Transit schrammte mit seiner gesamten linken Seite an der hinteren Seitenwand des Gelenkbusses entlang. Danach wurde der Kleinbus nach rechts abgewiesen und kollidierte noch mit einer Leitplanke. Im Linienbus wurden fünf Schulkinder leicht verletzt, im Kleinbus ein Kind. Die Kinder sind zwischen 6 und 12 Jahre alt. Neben mehreren Polizeistreifen war der Rettungsdienst mit starken Kräften an der Unfallstelle und versorgte die Verletzten. Auf 20000 Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen. Zur genauen Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei nach Zeugen. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich dort zu melden (Kontakt 07621 9800-0).

