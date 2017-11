POL-FR: Lörrach. Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet - Verursacher gesucht!

Freiburg (ots) - In zwei Fällen von Verkehrsunfallfluchten ermittelt das Polizeirevier Lörrach. Am Donnerstag in der Zeit von 09:30 bis 15:15 Uhr wurde ein geparkter weißer VW Scirocco in der Basler Straße beschädigt. Beim Ausparken streifte ein roter Transporter den links daneben abgestellten VW und flüchtete von der Unfallstelle. Dieser hinterließ am VW einen Schaden von ca. 1500 Euro. Auf dem Marktplatz in Lörrach wurde ein an einer Hauswand befestigtes Werbeschild durch einen unbekannten Fahrer gestreift. Dadurch wurde dieses aus der Wand gerissen, so dass ein nicht unerheblicher Schaden von mindestens 500 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Als Tatfahrzeug kommt nur ein größeres Fahrzeug in Betracht. Der Unfall muss in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmittag passiert sein. Möglicherweise geschah es auch vor und während des Wochenmarktes. In beiden Fällen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise (Kontakt 07621 176-500).

