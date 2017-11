POL-FR: Lörrach: Polizei ergreift betrügerische Spendensammlerinnen

Freiburg (ots) - Lörrach: Polizei ergreift betrügerische Spendensammlerinnen

Am Donnerstagnachmittag gingen der Polizei in Lörrach betrügerische Spendensammlerinnen ins Netz. Bei ihnen handelte es sich um drei Osteuropäerinnen mit Wohnsitz in Frankreich. Das Trio im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sprach in der Innenstadt Passanten aufdringlich an, hielt ihnen Klemmbretter mit Spendenlisten einer nicht existenten "Internationale Organisation für behinderte und taubstumme Kinder" unter die Nase und drängte um Spenden. Ein privat unterwegs befindlicher Polizeibeamter wurde auf das Treiben der Mädchen aufmerksam und informierte seine Kollegen auf dem Polizeirevier. Die kamen sofort vor Ort und nahm die Spendensammlerinnen vorläufig fest. Das gesammelte Geld und die Klemmbretter mit den Listen wurden sichergestellt. Alle drei Personen gelangten wegen Betrugs zur Anzeige, erhielten danach einen Platzverweis und mussten das Stadtgebiet verlassen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass diese Art von Spendensammlung in aller Regel einen betrügerischen Hintergrund hat und rät davon ab, etwas zu spenden.

