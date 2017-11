Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung) -

Emmendingen: Ingewahrsamnahme einer alkoholisierten Person / Beamte werden beleidigt, bespuckt und getreten

Am Donnerstagabend (16.11.17) wurde die Polizei gegen 19.20 Uhr zu einer betrunkenen Person gerufen, die sich im Außenbereich eines Einkaufsmarktes im Stadtteil Bürkle-Bleiche aufhielt, Kunden anpöbelte und das Gelände nicht verlassen wollte. Als eine Streifenbesatzung eingetroffen war, verhielt sich der stark alkoholisierte Mann sofort aggressiv und beleidigend gegenüber den Polizeibeamten. Sein mitgeführter Hund ging zudem auf einen Polizisten los und biss ihm in die Hand. Der Mann ließ sich nicht beruhigen, kam den Anordnungen der Beamten nicht nach und musste im weiteren Verlauf sogar in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er heftigen Widerstand, trat und spuckte gegen die Beamten und beleidigte sie fortlaufend. Die polizeilichen Maßnahmen wurden durchgesetzt. Der Mann wurde bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Der Hund wurde im Tierheim untergebracht. Gegen den 46-jährigen Mann wird nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollzugstreckungsbeamte ermittelt. Er war kurz vor der Tat aus der Haft entlassen worden, hielt sich nur vorübergehend im Bereich Emmendingen auf und hatte zu diesem Zeitpunkt keinen festen Wohnsitz.

